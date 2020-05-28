بعد "انتكاسة".. كوريا الجنوبية تعيد فرض قيود للتباعد الاجتماعي

على خلفية ظهور بؤر إصابات يمكن أن تهدد نجاحها في احتواء الوباء

بعد "انتكاسة" في البلد الذي نظر إليه العالم كنموذج يُحتذى به في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد؛ قررت كوريا الجنوبية، الخميس، إعادة فرض قيود للتباعد الاجتماعي؛ على خلفية ظهور بؤر إصابات يمكن أن تهدد نجاحها في احتواء الوباء.

وأعلن وزير الصحة بارك نيونغ هو، أن المتاحف والمتنزهات وقاعات الفنون في منطقة سيول ستغلق جميعها مجددًا لأسبوعين اعتبارًا من الجمعة، وحض الشركات على اعتماد إجراءات تسهل مرونة العمل.

وأضاف: "قررنا تشديد إجراءات الحجر في منطقة العاصمة لمدة أسبوعين اعتبارًا من الجمعة وحتى 14 يونيو".

ووفق "سكاي نيوز" الخميس، أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ شهرين تقريبًا؛ فيما يحاول المسؤولون حصر البؤر الجديدة التي أثارت قلقًا من احتمال حصول موجة ثانية من العدوى.

وتعد كوريا الجنوبية نموذجًا عالميًّا في طريقة إدارتها لأزمة انتشار الفيروس، وقد بدأت بتخفيف إجراءات العزل، لكنها تسارع لاحتواء الإصابات الجديدة مع عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأعلن مسؤولون عن 79 حالة جديدة، الخميس؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 11344 ومعظم الإصابات سُجلت في منطقة سيول المكتظة بالسكان، وفق "فرانس برس".

وتلك هي أعلى زيادة منذ الإعلان عن 81 حالة جديدة في 8 أبريل.