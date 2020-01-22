هولندي يحتجز أبناءه لمدة 12 عاماً ويخوّفهم بـ "الأرواح الشريرة"

بمنزل ريفي ومنعهم التحدث مع الآخرين .. أُخضع لتقييم عصبي ونفسي

قال الادعاء الهولندي إن والداً يواجه اتهامات أمام محكمة في البلاد باحتجاز ستة من أبنائه التسعة منذ 2007 حتى 2019 في منزل ريفي معزول، وقال لهم إن "الأرواح الشريرة" ستلبس أجسادهم إذا تحدّثوا للغرباء.

ويواجه الأب الذي يُدعى غيرت-جان فان دورستن (67 عاماً) اتهامات بالاحتجاز غير القانوني وإساءة معاملة أطفال وغسل الأموال.

وبعد أن تدهورت صحته بسبب الإصابة بجلطة لم يعد قادراً على الكلام ولم يحضر الجلسة التي تسبق المحاكمة في مدينة أسن التي تم فيها تمديد احتجازه لثلاثة أشهر، حسب "سكاي نيوز عربية".

وفي أكتوبر، عثرت الشرطة على فان دورستن؛ وخمسة من الأشقاء البالغين في مزرعة في شمال البلاد بعد أن فرّ شقيق سادس، ووصل إلى حانة في قرية قريبة مما دفع السكان إلى إبلاغ الشرطة.

وقالت ممثلة الادعاء ديانا روجن؛ للقضاة "كل الأبناء قالوا إنهم تعرّضوا لعقاب جسدي إذا ظن أنهم تحت تأثير الأرواح. حدث ذلك من سن صغيرة جداً عندما كانوا أطفالاً في الرابعة أو الخامسة من العمر".

ووافق القضاة على طلب من الادعاء بإخضاع الأب لتقييمٍ عصبي ونفسي وقالوا إن المحامين في فريق الدفاع قد يستجوبون أبناءه وهم أربعة ذكور وخمس إناث أصبحوا جميعاً بالغين.