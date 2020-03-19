"أمانة مكة" تلزم محلات بيع أسطوانات الغاز على تنظيفها

قبل توزيعها على المستفيدين

ألزمت أمانة العاصمة المقدسة، محالّ بيع أسطوانات الغاز بمكة المكرمة، بتنظيفها قبل توزيعها على المستفيدين؛ ضمن التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.



وألزمت الأمانة جميع محلّات بيع وتوزيع أسطوانات الغاز بمكة، بتنظيفها وتطهيرها، احترازيًّا.



من جانبهم رحّب عدد من المواطنين بتلك الخطوة التي أقدمت عليها أمانة العاصمة المقدسة، لافتين إلى أن أسطوانات الغاز التي يجلبونها إلى منازلهم من محالّ بيع وتوزيع الغاز، معدومة تمامًا وتفتقر للنظافة.