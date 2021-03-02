شرطة مكة: القبض على شخص ارتكب جرائم سرقة 17 مركبة وأجهزة كهربائية

مواطن في العقد الثاني من العمر

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، لارتكابه جرائم سرقة (17) مركبة، وأجهزة كهربائية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.