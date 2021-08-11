جامعة الأمير سطام تحدّد موعد بدء التقديم في الإسكان الطلابي بالسيح

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، بدء استقبال طلبات الإسكان الطلابي في مقر الجامعة بمدينة السيح، اعتباراً من يوم الأربعاء 17 - 1 - 1443هـ، ويستمر لمدة 3 أيام.
ونوّهت عمادة شؤون الطلاب، أن الإسكان الطلابي في المدينة الجامعية مخصص لطلاب كليات الجامعة في مدينة السيح، وسيكون تقديم الطلبات عبر بوابة الخدمات الطلابية الإلكترونية: eserve.psau.edu.sa.
قالت: سيكون تقديم الطلبات عبر بوابة الخدمات الطلابية الإلكترونية
أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، بدء استقبال طلبات الإسكان الطلابي في مقر الجامعة بمدينة السيح، اعتباراً من يوم الأربعاء 17 - 1 - 1443هـ، ويستمر لمدة 3 أيام.
ونوّهت عمادة شؤون الطلاب، أن الإسكان الطلابي في المدينة الجامعية مخصص لطلاب كليات الجامعة في مدينة السيح، وسيكون تقديم الطلبات عبر بوابة الخدمات الطلابية الإلكترونية: eserve.psau.edu.sa.