إعلان القائمة القصيرة لـ"أفضل لاعب في العالم".. اليوم

أسماء المرشحين تشمل "صلاح وميسي ودي بروين"

يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، عن القائمة النهائية للاعبين الثلاثة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، التي يقدّمها الاتحاد، ويحمل لقبها البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان "الفيفا" قد أعلن الشهر الماضي، قائمة مكونة من 10 لاعبين مرشحين للجائزة، هم: (رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والكرواتي لوكا مودريتش، والمصري محمد صلاح، والفرنسيون كيليان مبابي، وأنطوان غريزمان، ورافاييل فاران، والبلجيكيان إيدن هازارد، وكيفن دي بروين، والإنجليزي هاري كين).

وتوقعت تقارير إعلامية أن تضم اللائحة النهائية أسماء جديدة؛ لا سيما بعد فوز لوكا مودريتش، الأسبوع الماضي، بجائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل لاعب في أوروبا، علماً بأنه المرشح الأقوى لنيْل اللقب.

ووفق "رويترز"؛ فقد ارتبطت اللائحة النهائية للاتحاد الدولي، خلال السنوات العشر الأخيرة، بلاعبيْن اثنيْن فقط هما "ميسي" و"رونالدو"؛ حيث اقتسم النجمان اللقب بمعدل خمس مرات لكل واحد.

وتُكَرّم جائزة "الفيفا" اللاعب الأفضل خلال الفترة ما بين 3 يوليو 2017 و15 يوليو 2018، خلال حفل سيقام يوم 24 سبتمبر بالعاصمة البريطانية لندن.

يُذكر أن جائزة "الفيفا" لأفضل لاعب في العالم، انفصلت عن مجلة "فرانس فوتبول" وجائزة "الكرة الذهبية" في 2016، بعد شراكة استمرت ستة أعوام.