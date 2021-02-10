لقطة درامية.. تعرّف على "أحسن صورة للحياة البرية في 2020

اختيرت عبر الإدلاء بأكثر من 55 ألف صوت من جميع أنحاء العالم

فازت صورة درامية التقطها المصور روبرت إروين، ابن عالم البيئة الشهير ستيف إيروين، بطائرة بدون طيار خلال حريق غابات مدمر في أستراليا بجائزة "أحسن مصور للحياة البرية لعام 2020".

وتسلط الصورةُ الضوءَ على الدمار الذي خلّفه حريق غابات هائل في أستراليا؛ حيث تظهر خط نار في منتصف الغابة المتواجدة بالقرب من محمية ستيف إيروين في ولاية كوينزلاند.

ووفق "سكاي نيوز عربية" جاء الخط الناري في منتصف الغابة؛ حيث ترك المساحات الخضراء التي لم تحصدها النيران في جانب، والبقايا المتفحمة في الجانب الآخر.

وذكر روبرت، الذي يبلغ من العمر 17 عامًا، أنه "متحمس للغاية بعد فوزه بهذه الجائزة".

وأضاف أنه التقط الصورة بعد أن رصد دخانًا في الأفق؛ لكن كان عليه أن يكون سريعًا لأن بطارية طائرته بدون طيار كانت على مشارف النفاد.

وتم الإدلاء بأكثر من 55000 صوت من جميع أنحاء العالم، في المسابقة التي تُكَرّم أحسن صورة يختارها الجمهور كل عام كجزء من الجوائز السنوية لمتحف التاريخ الطبيعي للحياة البرية.

ووصف مدير متحف التاريخ الطبيعي دوغ جور، الصورة بأنها "مثيرة ورمزية".