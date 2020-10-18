فلسطين.. إصابة 336 شخصًا جديدًا بـ"كورونا"

تسجيل 6 وفيات خلال 24 ساعة

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 6 وفيات و389 إصابة جديدة بـ"كورونا"، و336 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.5 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7 في المئة.

وأضافت الوزارة بأن نسبة الوفيات بلغت 0.8 في المئة من مجمل الإصابات.

فيروس كورونا الجديد

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18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 08:32 PM

تسجيل 6 وفيات خلال 24 ساعة

فلسطين.. إصابة 336 شخصًا جديدًا بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 6 وفيات و389 إصابة جديدة بـ"كورونا"، و336 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.5 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7 في المئة.

وأضافت الوزارة بأن نسبة الوفيات بلغت 0.8 في المئة من مجمل الإصابات.

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فيروس كورونا الجديد

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