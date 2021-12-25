السفارة الفرنسية في الرياض: نُدين هجوم الحوثيين الهمجي على جازان

أدانت السفارة الفرنسية في الرياض، هجوم الحوثيين الهمجي على جازان أمس.

فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه سيقدّم إحاطة شاملة للأزمة اليمنية للمتحدث الرسمي غدًا الأحد، عند الساعة الرابعة عصرًا، وقال إنه سيعرض أدلة تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمُسَيّرات، وأدلة تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام المطار لاستهداف المملكة.