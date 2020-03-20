"أمانة تبوك" تواصل حملات التعقيم للمسالخ والمرافق العامة

دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية

تواصل أمانة منطقة تبوك تنفيذ حملات موسعة لتعقيم المسالخ بالمنطقة، وتطهير وغسل النوافذ وجدران وأرضيات صالات الذبح بها، وصالات الانتظار للزبائن وخارج مبنى المسلخ مع التأكد من وجود أجهزة تعقيم في صالات الانتظار ومناطق الذبح وغرف تبديل الملابس للعمال.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستمر الأمانة والبلديات التابعة لها في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، في تكثيف جولاتها الرقابية والميدانية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية التي أوصت بها الجهات الصحية، بتعليق عدد من الأنشطة التجارية والفعاليات؛ للحد من التجمعات البشرية ومنع انتشار الفيروس.

كما قامت الأمانة بتكثيف أعمال التعقيم والتنظيف للحاويات والمرافق العامة والشوارع الرئيسة، إلى جانب أعمال الإصحاح البيئي يومياً، لتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية للأمانة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعت أمانة تبوك المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدّي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة الجميع، والبُعد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين.