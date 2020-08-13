رسمياً.. هجر أول الصاعدين إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

تأهل فريق هجر الأول لكرة القدم، إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين الموسم المقبل 2020-2021.

وجاء تأهل هجر من ملعبه بعد الفوز على ضيفه الأخدود، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري أندية الدرجة الثانية.

وتصدر هجر المجموعة الأولى برصيد 49 نقطة.