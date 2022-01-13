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لم يسفر الاعتداء عن خسائر بشرية أو مادية

استهداف صاروخي للسفارة الأمريكية في بغداد ..ومنظومة "سيرام" تفشل الهجوم

تعرضت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد لهجوم صاروخي، مساء اليوم (الخميس)، وتصدت منظومة الدفاع الخاصة بالسفارة للهجوم.



ونقلت "رويترز" عن مسؤولين عسكريين عراقيين، أن صاروخين على الأقل أطلقا على السفارة الأمريكية في بغداد وأسقط كليهما دون سقوط خسائر مادية أو بشرية.



من جانبه، ذكر مراسل "الحرة" في بغداد، أن السفارة الأميركية فعّلت منظومة "سيرام" الدفاعية إثر استهدافها صاروخياً.