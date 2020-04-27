تنبيه لـ"الأرصاد": سحب رعدية ورياح تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على نجران

تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.. والدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة)، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بدورها، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.