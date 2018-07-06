"الإسكان" تتيح فرصة شراء وحدات سكنية جاهزة من السوق

خارج نطاق مشاريعها .. في إطار العمل على توسيع الخيارات

أتاحت وزارة الإسكان خياراً جديداً ضمن خياراتها المطروحة لتملك مسكن مناسب للمواطنين المتقدمين عبر بوابتها الإلكترونية، يتمثل في "شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق خارج نطاق مشاريعها"، وذلك بغرض التوسع ومنح فرص أكبر للراغبين في تملك مسكن مناسب.

واشترطت الوزارة أن تكون الوحدة السكنية الجاهزة المستهدفة من قِبل المستفيد مطابقة للائحة الدعم السكنية ومقبولة لدى الجهات التمويلية.

ودعت الراغبين إلى التقدم من خلال بوابتها الالكترونية، إلى الرفع بطلب.

وقالت وزارة الإسكان إنها وضعت هذا الخيار بجانب الخيارات الأخرى في مشاريعها التي تعمل عليها بالشراكة مع القطاع الخاص في عدد من مناطق المملكة رغبة منها في إتاحة الفرصة لتوسيع فرص المستفيدين وزيادة سبل الاختيار.

ووعدت بتوريع ما لا يقل عن 300 ألف منتج خلال العام الجاري؛ حيث وصل العدد في العام الماضي، إلى أكثر من 280 ألف منتج سكني.

يُشار إلى أن وزارة الإسكان كانت تتيح، حتى وقت قريب، أربعة خيارات فقط من منتجاتها أمام المواطنين، وهي: "فيلا وتاون هاوس وشقة وأرض منحة دون مقابل".