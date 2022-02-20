الرئيس الأوكراني يطالب بوقف فوري لإطلاق النار شرق البلاد

دعا إلى استئناف المفاوضات مع روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأحد)، إلى استئناف المفاوضات مع روسيا تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وإعلان وقف إطلاق نار فوري في شرق بلاده، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال "زيلينسكي" على "تويتر": "نطالب بالدعوة العاجلة لاجتماع للمجموعة الثلاثية (أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) وإعلان وقف إطلاق نار فوري"، وفقاً لـ"رويترز".