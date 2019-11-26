170 شابًا وشابة يناقشون تأسيس المركز الشبابي في الواديين

خلال ورشة عمل صياغة الرؤية المستقبلية

أثرى 170 شابًا وشابة، ورشة عمل صياغة الرؤية المستقبلية لمشروع المركز الشبابي بالواديين، التي انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، بمسرح البلدية، بحضور رئيس المركز، يحيى بن مجدع، ورؤساء الدوائر الحكومية.

وطرح المشاركون في الورشة مختلف آرائهم ومقترحاتهم في جلسة عصف ذهنية استهدفت الخدمات والبرامج التي سيقدمها المركز، وآلية إدارته والإشراف عليه، بالإضافة إلى الأفكار التصميمية للمركز.

وأشار رئيس بلدية الواديين، متعب عبدالله منصور، إلى أهمية إسهام ومشاركة الشباب أفكارهم ليكون المركز مواكبًا لتطلعاتهم ومنبرًا لاحتضان مواهبهم.

وأشاد بمستوى التفاعل وطرح الأفكار وهو ما يعبر عن روح الشباب وعطائهم وتوجهاتهم، في ظل اهتمام القيادة الرشيدة، وتوجيهات أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، لاستثمار أوقات فراغ الشباب وإكسابهم المهارات المتنوعة.