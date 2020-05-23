نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي يغادر الرياض

وزيرا التجارة والمالية كانا في وداعه في المطار

غادر نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة علي عبدالأمير علاوي والوفد المرافق له الرياض اليوم.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف.