"أبو ساق" عقيدًا بحرس الحدود

قلد قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ ومساعده بالمنطقة اللواء صالح بن عبدالله القحطاني المقدم فيصل بن حسين أبو ساق، المتحدث الرسمي لقيادة حرس الحدود بمنطقة نجران رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة عقيد.

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02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 08:06 PM

"أبو ساق" عقيدًا بحرس الحدود

صحيفة سبق الإلكترونية

نجران

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قلد قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ ومساعده بالمنطقة اللواء صالح بن عبدالله القحطاني المقدم فيصل بن حسين أبو ساق، المتحدث الرسمي لقيادة حرس الحدود بمنطقة نجران رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة عقيد.

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