سنغافورة تسجل 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 3699

أكدت سنغافورة اليوم 447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 3699 حالة.

وأفادت وزارة الصحة السنغافورية بأن 404 من حالات الإصابة الجديدة ارتبطت بأماكن إقامة العمال المهاجرين.