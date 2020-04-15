سنغافورة تسجل 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 3699

أكدت سنغافورة اليوم 447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 3699 حالة.

وأفادت وزارة الصحة السنغافورية بأن 404 من حالات الإصابة الجديدة ارتبطت بأماكن إقامة العمال المهاجرين.

سنغافورة فيروس كورونا الجديد

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15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 07:30 PM

ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 3699

سنغافورة تسجل 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أكدت سنغافورة اليوم 447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 3699 حالة.

وأفادت وزارة الصحة السنغافورية بأن 404 من حالات الإصابة الجديدة ارتبطت بأماكن إقامة العمال المهاجرين.

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