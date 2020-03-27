بلدية عنيزة تواصل حملات التنظيف والتعقيم

شملت ماكينات الصراف الآلي والمستشفيات

تواصل بلدية عنيزة حملات تنظيف وتعقيم المواقع الحيوية والحكومية، حيث قامت فرق الإصحاح البيئي بتعقيم المناطق المحيطة بمستشفى الملك سعود ومستشفى الشفاء، إضافة إلى تعقيم أجهزة الصراف الآلي، لضمان عدم انتقال فايروس كورونا لمستخدميها.

وتم تنفيذ زيارات للبلدية غطت المطاعم والمحال التجارية لتطبيق الإجراءات الصارمة والوقائية والتأكد من نظافة معدي الطعام والباعة.

وبالتعاون مع وزارة التجارة، تم تنظيم زيارات لعددٍ من منافذ البيع لمحلات التموين الغذائي للتأكد من صلاحيات المنتجات وتنظيف عربات التسوق.