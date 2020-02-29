"بي.بي.سي" تؤكّد: 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في إيران بفيروس كورونا

وطهران تنفي وتزعم وفاة 34 فقط

قالت محطة "بي.بي.سي" باللغة الفارسية؛ نقلا عن مصادر طبية، إن 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في مدن إيرانية عدة من جرّاء فيروس كورونا، وذلك مقارنة ببيانات وزارة الصحة التي أعلنت وفاة 34 شخصاً.

ونفى كيانوش جهان بور؛ المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، على "تويتر"، يوم الجمعة، تقرير المحطة.

حتى بعدد وفيات يبلغ 34 تعد إيران صاحبة أعلى معدل للوفيات من جرّاء التفشي بعد الصين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ إن الولايات المتحدة عرضت المساعدة على التعامل مع فيروس كورونا في إيران، كما شكّك في استعداد طهران لتبادل المعلومات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس؛ في مؤتمر صحفي في جنيف، يوم الجمعة، إن فريقاً تابعاً للمنظمة سيصل إيران غد الأحد على أقرب تقدير أو يوم الإثنين.