"ثقافي" وزارة التعليم ينظِّم مشروع الحوار الطلابي في "نيوم"

تشارك فيه إدارات الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات السعودية

ينظم النشاط الثقافي بوزارة التعليم مشروع الحوار الطلابي في مدينة المستقبل "نيوم" خلال الفترة 21 – 24 / 2 / 1441هـ تحت شعار"حوارات نيوم، وذلك ضمن سلسلة مشروعات خطة وكالة الوزارة للتعليم العام التي تنفذها في الميدان التعليمي.

ولفت منسق المشروع في الوزارة، الدكتور بندر العسيري، إلى أن المشروع الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، وتشارك فيه جميع إدارات التعليم بمختلف مناطق ومحافظات السعودية، ينفَّذ بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، يأتي في مقدمتهم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ومشروع نيوم. وسيشارك فيه بعض النخب الوطنية، من أبرزهم عضو مجلس الشورى والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني البروفيسور عبدالله الفوزان، وأستاذ الثقافة الإسلامية وإمام وخطيب جامع قباء الشيخ صالح المغامسي، ومدير إدارة الإعلام والاتصال في مشروع نيوم وائل نبيل.

وأشار الدكتور العسيري إلى حرص الوزارة على نواتج التعليم، وإبرازها من خلال مجموعة أوراق العمل التي يقدمها الطلاب المشاركون في المشروع باللغتين العربية والإنجليزية حول محورَي اللقاء (نيوم مدينة الحالمين والملهمين- من طويق إلى نيوم خطوات عملية)؛ إذ ستُعقد مجموعة من الجلسات الحوارية حولهما بمشاركة ضيوف المشروع.