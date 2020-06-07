مطالبة قائدي المركبات بأخذ إغلاق طريق "الهدا" بالطائف احترازياً بسبب هطول الأمطار

أعلنت وزارة الداخلية إغلاقاً مؤقتاً لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) بموقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازياً؛ بسبب هطول الأمطار"، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

يشار إلى أن محافظة الطائف تشهد هطول أمطار تراوحت بين خفيفة ومتوسطة.