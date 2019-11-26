مغامر أمريكي يحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا بمعرض الرياض للسيارات

وصل إلى ٢٧.١٢ متر من خلال المدفع البشري

حقق المغامر الأمريكي ديفيد سميث جونيور مساء اليوم رقمًا قياسيًّا جديدًا في معرض الرياض للسيارات؛ وذلك إثر وصوله إلى ٢٧.١٢ متر من خلال المدفع البشري، وسط حضور ومتابعة الكثير من الزوار الذين حضروا بكثرة في مدرجات المعرض.

وتم تسجيل الرقم الجديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ ليصبح أحد الأرقام القياسية التي تم تحقيقها في معرض الرياض للسيارات.

ويمارس ديفيد تلك المغامرة منذ 22 سنة، وأداها أكثر من ثمانية آلاف مرة في 15 دولة، ويعتبر من الجيل الثاني الذي يؤديها في عائلته.

ويحفل معرض الرياض للسيارات بالكثير من الفعاليات المثيرة التي تواكب شغف عشاق رياضة السيارات، كسباق المحاكاة، ومعرض فيراري، وMonster Jam، و Police Academy.