"آل الشيخ": افتتاح "الرياض ونتروندرلاند" بفعاليات عالمية وحصرية.. الأربعاء القادم

تعدّ إحدى أضخم التجارب العالمية في مجال الترفيه والألعاب

أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن إطلاق فعاليات منطقة "الرياض ونتروندرلاند" بعد غد الأربعاء 27 أكتوبر الحالي.

وكتب "آل الشيخ" تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "يوم 27 أكتوبر تنطلق ‫#ونتر_وندرلاند بمساحة أكبر وألعاب أكثر، وبمنطقة كاملة خاصة بالأطفال بفعاليات عالمية وحصرية".

وأضاف: "احجزوا تذاكركم: ‪tickets.riyadhseason.sa/ar/d/726/winte…

وتشتمل منطقة "الرياض ونتروندرلاند"، إحدى فعاليات "موسم الرياض 2"، والتي تقرر زيادة الطاقة الاستيعابية لها بنسبة 40% عما كانت عليه في الموسم السابق، على أكثر من 103 ألعاب للكبار والصغار في 6 مناطق، هي: "غابة الثلج"، وتتضمن عدة فعاليات وأنشطة، من ضمنها لعبة سكاي لووب، والجلوس وسط المشاهد الثلجية والاستماع بمشروبات ساخنة وأطعمة متنوعة، والدخول إلى متاهة الثلج أو حلبة التزلج وغيرها، ومنطقة "دريم لاند كرنفال" التي تضم عدداً من الألعاب المزينة بالأضواء الساطعة، إلى جانب أكشاك الطعام.

كما تحتوي مناطق فعاليات "الرياض ونتروندرلاند" على منطقة "طريق العجائب" ومنطقة "مغامرات الرعب" التي تحتوي على ثلاث تجارب مستوحاة من أفلام رعب عالمية، ومنطقة "الصندوق السحري" وهي مخصصة للأطفال، وتشمل كثيراً من الألعاب الممتعة، وتناسب طبيعة الفعاليات الأسرة والأطفال.

يُذكر أن منطقة "الرياض ونتروندرلاند"، والتي سيتم إطلاق فعالياتها الأربعاء 27 أكتوبر الحالي وسط ألعاب نارية تضيء سماء العاصمة، تعد واحدة من أضخم التجارب العالمية في مجال الترفيه والألعاب التي تلبي بأنشطتها وعروضها الترفيهية، رغبات كل شرائح المجتمع من مختلف الفئات العمرية، ضمن فعاليات تقام في الهواء الطلق وسط أجواء شتوية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات منطقة "الرياض ونتروندرلاند" حتى نهاية مارس 2022م، وستبدأ المنطقة الترفيهية باستقبال الزوار من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.