سنغافورة: إغلاق المدارس ومعظم أماكن العمل ما عدا الخدمات الأساسية

ضمن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

قررت سنغافورة اليوم إغلاق معظم أماكن العمل ما عدا الخدمات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، إضافة إلى إغلاق المدارس، وذلك في إطار تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
ودعا رئيس الوزراء الستغافوري لي هسين لونج المواطنين إلى تجنب الاختلاط الاجتماعي والخروج إلا للضرورة

سنغافورة فيروس كورونا الجديد

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03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 02:25 PM

ضمن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

سنغافورة: إغلاق المدارس ومعظم أماكن العمل ما عدا الخدمات الأساسية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قررت سنغافورة اليوم إغلاق معظم أماكن العمل ما عدا الخدمات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، إضافة إلى إغلاق المدارس، وذلك في إطار تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
ودعا رئيس الوزراء الستغافوري لي هسين لونج المواطنين إلى تجنب الاختلاط الاجتماعي والخروج إلا للضرورة

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سنغافورة فيروس كورونا الجديد

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