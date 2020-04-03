سنغافورة: إغلاق المدارس ومعظم أماكن العمل ما عدا الخدمات الأساسية

ضمن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

قررت سنغافورة اليوم إغلاق معظم أماكن العمل ما عدا الخدمات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، إضافة إلى إغلاق المدارس، وذلك في إطار تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

ودعا رئيس الوزراء الستغافوري لي هسين لونج المواطنين إلى تجنب الاختلاط الاجتماعي والخروج إلا للضرورة