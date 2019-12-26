مصادر: لا توجد حسابات رسمية لـ "سعود القحطاني" في وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الراهن

جميع الحسابات المتداولة مزوّرة

علمت "سبق" بأن جميع الحسابات الحالية التي تنتحل إسم معالي الأستاذ "سعود القحطاني" في مواقع التواصل الاجتماعي ، مزوّرة.

وأكدت مصادر مطلعة بأنه لا يوجد للقحطاني في الوقت الراهن أي حساب رسمي في مواقع التواصل الاجتماعي .

وكانت الفترة الاخيرة قد شهدت إنشاء وتداول حسابات مزورة في شبكات التواصل الاجتماعي تحمل اسم سعود القحطاني.