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حذّر منها باعتبارها تصرفاً جسيماً يعرّض الحياة للخطر.. تبدأ من 5 آلاف ريال

"المرور": عبور الأودية خلال جريانها مخالفة غرامتها تصل إلى 10 آلاف ريال

حذّرت الإدارة العامة للمرور من عبور الأودية والشعب في أثناء جريانها؛ باعتباره تصرفاً جسيماً يعرّض الحياة للخطر، ويعد مخالفة مرورية.

وأكّد المرور السعودي، عبر حسابه في تويتر، أنها تشكّل مخالفة مرورية تستدعي الغرامة ما بين 5 إلى 10 آلاف ريال.