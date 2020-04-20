"التأمينات" تكشف موعد صرف الدعم للمشتركين المتأخرين في التسجيل

أكدت أنه سيبدأ الاستحقاق والصرف بداية مايو ويونيو

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن مواعيد تقديم المنشأة والمشترك طلب صرف تعويض شهر مايو للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص للمتأخرين في التسجيل.

وحثت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشآت والمشتركين الراغبين في الاستفادة من دعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد، على التقيد بالمواعيد المحددة للتقديم.

وقالت المؤسسة: إن المنشأة التي تتقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 20 أبريل والمشترك يتقدم بطلب صرف التعويض قبل نهاية يوم 24 أبريل يتقدم بطلب صرف التعويض سيتم صرف التعويض في الأول من مايو.

وعن المنشأة التي تتقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 26 أبريل والمشترك الذي يتقدم بطلب صرف التعويض قبل نهاية يوم 30 أبريل، فأكدت أنه سيتم صرف تعويض شهر مايو مع تعويض شهر يونيو في الأول من شهر يونيو.