"مرور جازان" يواصل مهامه ويشيد بالتزام المواطنين بمنع التجول

"سبق" رصدت خلو شوارع وميادين المنطقة من السيارات والمارة

يواصل منسوبو مرور منطقة جازان تكثيف جهودهم ومهامهم في طرقات وميادين المنطقة الرئيسة لتطبيق أمر منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ووقايتهم من فيروس كورونا، يوميًا على مدار الساعة.

وفي التفاصيل، رصدت "سبق" في جولة ميدانية خلو شوارع وميادين المنطقة الرئيسة من السيارات والمارة إلا من الأمن؛ إذ أُقيم عددٌ من نقاط التفتيش في تلك الطرق والميادين بإشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من مدير مرور منطقة جازان لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين هذا الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم أولاً، ثم الحد من انتشار فيروس كورونا.

جازان مرور جازان منع التجول فيروس كورونا الجديد

3

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 12:29 AM

"سبق" رصدت خلو شوارع وميادين المنطقة من السيارات والمارة

"مرور جازان" يواصل مهامه ويشيد بالتزام المواطنين بمنع التجول

فهد كاملي

جازان

1 5,841

يواصل منسوبو مرور منطقة جازان تكثيف جهودهم ومهامهم في طرقات وميادين المنطقة الرئيسة لتطبيق أمر منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ووقايتهم من فيروس كورونا، يوميًا على مدار الساعة.

وفي التفاصيل، رصدت "سبق" في جولة ميدانية خلو شوارع وميادين المنطقة الرئيسة من السيارات والمارة إلا من الأمن؛ إذ أُقيم عددٌ من نقاط التفتيش في تلك الطرق والميادين بإشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من مدير مرور منطقة جازان لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين هذا الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم أولاً، ثم الحد من انتشار فيروس كورونا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

جازان مرور جازان منع التجول فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020