"السديري": حكايتان تكشفان كيف يعبّر الناس عن الفقر والغنى

بين الهندي سارق الدراجة وأغلى عباءة في العالم

عن الفقر، يروي الكاتب الصحفي مشعل السديري كيف سرق هندي دراجة لتذهب بها ابنته إلى المدرسة التي تبعد 10 كيلومترات عن المنزل، وماذا فعل رجال الشرطة لحل المشكلة، وفي المقابل، يرصد إعلان مصممة أزياء أجنبية في الإمارات أنها تعمل حالياً على تصميم أغلى عباءة في العالم، تصل قيمتها إلى 900 ألف درهم (245 ألف دولار)، ويرى الكاتب أن البعض وجدوا في أبناء الخليج مرتعاً خصباً لإدرار الحليب (دنيا وديناً).



الهندي سارق الدراجة

وفي مقاله "بلاغة الناس" بصحيفة "الشرق الأوسط"، يبدأ السديري بحكاية عن الفقر، وكيف عبر الناس عن أنفسهم بمساعدة الهندي الفقير، ويقول: "سرق رجلٌ هنديٌّ دراجةً من أحد الأماكن القريبة من منزله، وقدَّمها لابنته التي تسير لمسافة تبلغ عشرة كيلومترات من المدرسة التي تدرس بها، إلى المستشفى الذي يرقد فيه .. وقالت الشرطة إن الرجل يخضع للعلاج بالمستشفى بصورة شبه دائمة، مشيرة إلى أنه أخبر ابنته بأنه اشترى لها الدراجة المستعملة، ولكن صاحب الدراجة الأصلي تعرف عليها، وقام بإبلاغ الشرطة التي اقتادت كلاً من الأب وابنته للتحقيق .. وأثناء التحقيقات علمت الشرطة أن الرجل يعيش أوضاعاً بائسة، في حاوية شحن بالقرب من إحدى المقابر، ولا توجد بها أية تجهيزات.. الحلو في الموضوع أن رجال الشرطة تكاتفوا في ما بينهم واشتروا دراجتين جديدتين، واحدة لصاحب الدراجة المسروقة والثانية للرجل المريض، وخاطبوا المسؤولين بالصحة الذين أمروا بدورهم بعلاج الأب مجاناً".

أغلى عباءة في العالم

وفي حكاية عن الغنى، يقول السديري: "أعلنت مصممة أزياء أجنبية في الإمارات أنها تعمل حالياً على تصميم أغلى عباءة في العالم، تصل قيمتها إلى 900 ألف درهم (245 ألف دولار).. وأفادت المصممة بأن العباءة الجديدة تحمل في تفاصيلها 10 كيلوغرامات من الذهب، مشيرة إلى أنها خاطبت إدارة موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية لتسجيل العباءة الجديدة، باعتبارها الأغلى في العالم.. وقالت سوني – وهذا هو اسمها: لقد حاولت أن أبرز في هذه التصاميم جمالية التراث الخليجي، من خلال مزجه بشيء من العصرية، لنقدِّم للمرأة الخليجية عباءات مزركشة بخيوط من الذهب، وممزوجة بألوان غير تقليدية".



أول سجادة صلاة طبية في العالم

ويمضي السديري مع حكاية أخرى عن الغنى والثراء ويقول: "بالمقابل أعلنت شركة (TIMES 5) عن تلبية الاحتياجات العصرية لنمط الحياة الإسلامي، من خلال ابتكار وإطلاق أول سجادة صلاة طبية في العالم .. والهدف من هذا المنتج الثوري المصنوع من مواد فائقة الحداثة، هو توفير تجربة جسدية روحية مستوحاة من الطب القديم وأحدث ما وصلت إليه التقنية والمواد المعاصرة من خلال بحوث الفضاء .. تمتاز سجادة الصلاة بتصميمها الفريد المؤلف من خمس طبقات تحتوي على خواص الاحتواء والضغط المعاكس، وملمس صحي ناعم ومنعش يُشعر بالبرودة، وهو ما يساعد على تخفيف آلام العضلات وتشنجاتها، وآلام المفاصل أو تيبّسها، والتعب عند اتخاذ وضعيات معينة، ورفع مستويات الطاقة المنخفضة .. طبعاً لم يذكروا سعرها حتى الآن".



يأخذون أموال الخليج

ويرى السديري أن كثيرين يحاولون الحصول على أموال الخليج، ويقول: "رغم الاختلاف بين (العباءة والسجادة)، إلاَّ أنني أشم فيهما رائحة المكسب والمصلحة، وكأنهم وجدوا فينا نحن أبناء الخليج مرتعاً خصباً لإدرار الحليب (دنيا وديناً) .. هل صحيح أن الدموع هي بلاغة النساء؟!".