المكسيك تسجل 10037 إصابة جديدة بكورونا و231 بالصين

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، تسجيل 143 وفاة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد – 19" ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 299428.

وسجلت الوزارة أيضًا 10037 إصابة جديدة؛ مما يرفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و979723.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل 231 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 102314.

وقالت اللجنة في بيان: إن 175 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636.