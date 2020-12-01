الأمم المتحدة تحذّر من مجاعات بسبب تفشي كورونا

أطلقت نداءً لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار

أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، نداءً لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في عام 2021، للتصدّي لتداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأشار تقرير للأمم المتحدة حول الأوضاع الطارئة في العالم لعام 2021، إلى أن نحو 235 مليوناً في العالم، سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة في العام المقبل، أي بزيادة تقريبية بنسبة 40%، مقارنة بعام 2020.

وأكّد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة، مارك لوكوك، أن "الزيادة ناجمة كلياً، تقريباً بسبب فيروس كورونا".

ووفق "روسيا اليوم"، أضاف لوكوك: "الصورة التي نعرضها، هي الأكثر كآبة، وقتامة على الإطلاق، حول الاحتياجات الإنسانية في الفترة المقبلة".

وأوضح التقرير أن "العام المقبل سيكون واحداً من بين 33 شخصاً، بحاجة إلى مساعدة"، وشدّد على أنه إذا كان جميع هؤلاء الأشخاص يعيشون في بلد واحد، فسيكون خامس أكبر بلد في العالم.

وطال الوباء، الذي أودى بأكثر من 1.45 مليون شخص في العالم، غير متناسب، أولئك الذين يعيشون "على الحافة"، وفقاً للتقرير.

كما لفتت الأمم المتحدة إلى أن الأموال اللازمة، ستكون كافية لمساعدة 160 مليون شخص، هم من الأكثر ضعفاً في 56 بلداً.