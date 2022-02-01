حائل.. تغريم عدد من الشركات المخالفة لاشتراطات الحفر والسفلتة ‏

الأمانة ألزمتهم بإعادة ردمها وسفلتتها مرة أخرى وفق المواصفات

طبّقت أمانة منطقة حائل غرامات مالية وفق لائحة الجزاءات والغرامات على عدد من الشركات المتعاقدة مع الجهات الخدمية بمدينة حائل، بعد أن رصدت جملة من الملاحظات والمخالفات للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة على أعمالهم.

وأوضح وكيل الأمين للمشاريع بأمانة منطقة حائل المهندس محسن بن ناصر بن لبدة، أن إدارة جودة المشاريع، رصدت عددًا من المخالفات والملاحظات على عدد من مقاولي الحُفَر والتمديد المتعاقدين مع الجهات الخدمية؛ لمخالفتهم الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة لأعمال الحفر والسفلتة لخطوط الخدمات التابعة للجهات الخدمية؛ الأمر الذي تَسبب في وجود حفر وانهيارات بالطرق والميادين العامة.

وأشار إلى أن الأمانة ألزمتهم بإعادة ردم ودك الحُفَر وسفلتتها مرة أخرى؛ وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، إضافة إلى إيقاف التصاريح الخاصة بهم لحين الانتهاء من معالجة ما لديهم من مخالفات قائمة.

ودعا المهندس "بن لبدة" جميع شركات ومقاولي الخدمات، إلى الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأعمال الحفر والردم والسفلتة؛ مؤكدًا أن الأمانة ستطبق الحد الأقصى من الغرامات والجزاءات بكل مقاول لا يراعي جودة العمل مع إيقاف التصاريح الخاصة به.