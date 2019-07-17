"إنسان" تستقطب 448 متطوعاً ومتطوعةً خلال النصف الأول من 2019

أسهموا في تقديم استشارات ودورات تدريبية وبرامج ترفيهية

أنهى 448 متطوعاً ومتطوعةً 1840 ساعة عمل تطوعية في الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 م .

وتأتي هذه المبادرات والفرص التطوعية حرصاً من جمعية "إنسان" على إشراك مختلف شرائح المجتمع للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي دعت للوصول إلى مليون متطوع سنوياً. حيث تأسست إدارة التطوع بالجمعية مطلع العام الماضي، بإشراف من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

واشتملت الفرص التطوعية على تقديم الاستشارات، وتقديم دورات تدريبية وبرامج ترفيهية، وكذلك التنظيم والتصوير، إضافة إلى إدخال البيانات، والتنسيق والمتابعة، وبلغت القيمة التقديرية لإجمالي الساعات التطوعية بحسب سوق العمل (82.800) ريالاً.

كما نظمت الجمعية بمشاركة الموظفين والموظفات والأبناء مجموعة من البرامج التطوعية، حيث تم تنظيم برنامج ترفيهي لأبناء دار الرعاية الاجتماعية، وآخر ترفيهي وإفطار رمضاني لنزلاء دار المسنين والمسنات، وثالث لنزلاء مستشفى النقاهة، إضافة إلى تنظيم حملة للتبرع بالدم لصالح جنودنا البواسل المرابطين على الحدود، وزيارة للأطفال المنومين في عدد من المستشفيات وتقديم هدايا لهم، وكذلك تنظيم حفل معايدة لأبناء الجمعية بمناسبة عيد الفطر .