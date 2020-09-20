صحة حفر الباطن تطلق تطبيق "نفهمك" لخدمة فئة الصم وضعاف السمع

أطلقت مبادرة "استمارتي الإلكترونية" لتسجيل طلبات المتبرعين عبر أجهزة لوحية

أطلقت صحة حفر الباطن مبادرات لبرامج مكتب الإبداع بصحة حفر الباطن، وتضمنت مبادرة "نفهمك" لذوي الإعاقة من فئة الصم وضعاف السمع من خلال تطبيق إشارة ومكتب نفهمك؛ لمساعدة تلك الفئة على التواصل من خلال لغة الإشارة مع الكوادر الصحية وتخصيص لوحات تعريفية للأقسام داخل مستشفى الولادة والأطفال.



كما أطلقت مبادرة "استمارتي الإلكترونية" في المختبر الإقليمي التي تعمل من خلال تسجيل طلبات المتبرعين إلكترونيًّا عبر أجهزة لوحية خُصصت في المختبر بدلًا عن الكتابة اليدوية عبر السجلات لاختصار الوقت والجهد ولحفظ البيانات إلكترونيًّا لكل مستفيد، ورفع نسبة المتبرّعين للوصول إليهم بشكل أسرع.