جامعة المؤسس تكرم أكثر من 30 طبيبًا وطبيبة أصيبوا بفيروس كورونا

على هامش حفل اليوم الوطني 91 "هي لنا دار"

كرّم رئيس جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم، أكثر من 30 طبيبًا وطبيبة أصيبوا بفيروس كورونا خلال فترة الجائحة وهم يؤدون مهامهم ويشرفون على الحالات المصابة التي تصل إلى المستشفى الجامعي.

تسلم شهادات التكريم نيابة عنهم عميد كلية الطب الدكتور محمود شاهين الأحول.

جاء ذلك على هامش حفل الجامعة بمناسبة اليوم الوطني 91 "هي لنا دار"، والذي نظمته عمادة شؤون الطلاب اليوم الأحد بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بالجامعة.

وقدم طلاب نادي التراث فقرة العرضة السعودية، بعد ذلك تجول رئيس الجامعة في معرض الأعمال الفنية؛ حيث تم استعراض مشاركات الطلاب والطالبات في مجال الرسم التشكيلي واللوحات الفنية والأفلام القصيرة.

كما شاركت الطالبة هدى الغامدي في فقرة الرسم المباشر للتعبير عن اللحمة بين القيادة والشعب.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الكريم، ثم كلمة رئيس الجامعة، رفع من خلالها باسمه وباسم كل منسوبي وطلاب الجامعة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة.

ونوه إلى ما قدمته القيادة الرشيدة -أعزها الله- من دعم وإجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا وآثاره وتداعياته والحد من انتشاره، وجهودهما القائمة في الارتقاء بهذه البلاد من خلال تحقيق الطفرات التنموية والتقدمية التي تشهدها بلادنا بشكل متسارع ولله الحمد.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة الملك عبد العزيز تحتفي بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وتضع نصب أعينها رؤية المملكة 2030 التي وصفها ولاة الأمر -حفظهم الله- خارطة طريق واضحة للعالم وللمملكة من خلال خطط استراتيجية لكل القطاعات والمجالات من أجل الوصول في تلك السنة إلى غايات عظمى ومقاصد سامية وأهداف جوهرية تضع المملكة على خارطة الدول العالمية ذات التأثير الفعال في كل الأمور الدولية.

ثم قدم طلاب نادي المسرح فيديو كليب بعنوان "دار العطاء" بمناسبة اليوم الوطني، بمشاركة الأندية الطلابية، فيما قدم نادي التراث لوحة فنية بعنوان "وطن الحياة".

واستعرض عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، إحصاءات المنصة الإلكترونية الخاصة باليوم الوطني، والتي تبرز جهود الوكالات والعمادات والكليات والمعاهد والمراكز، ومشاركات الطلبة والمنسوبين؛ حيث سجلت المنصة مشاركات بلغت 634 مشاركة، وعدد الاحتفالات 175 احتفالًا و50 مسابقة و4 مبادرات 22 إنجازًا وطنيًّا، و100 ما بين قصائد ونصوص في حب الوطن.

وبيّن عميد شؤون الطلاب أن الجامعة دأبت في مشاركة الوطن مختلف مناسباته وبالأخص في ذكرى اليوم الوطني، التي اعتادت على إحيائها والاحتفاء بها سنويًّا.

وأضاف أن مثل هذه المناشط التي تقيمها الجامعة تعزز الانتماء الوطني وتعمق القيم الإيجابية بين الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم والمجتمع كافة.

من جانبها قدمت الأندية الطلابية هدية تذكارية لرئيس الجامعة.