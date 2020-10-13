"الصحة": تسجيل 474 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 500 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، تسجيل 474 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 340089 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 500 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 326339 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5087 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8663 والحالات الحرجة 839 حالة.