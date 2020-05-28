"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد" نبّهت لأمطار ورياح سطحية على عدة محافظات

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة "مدينة الباحة، ومحافظات: بلجرشي، والحجرة، والمخواة، والمندق، وقلوة، والعقيق، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.