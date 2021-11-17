"أطباء السودان المركزية" تعلن: سقوط قتيلين برصاص الجيش في تظاهرات اليوم بالخرطوم

أحدهما أصيب برصاص حي في الرأس والثاني بالعنق

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن قتيلين برصاص الجيش في التظاهرات التي اندلعت اليوم بالخرطوم، ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة عبدالله حمدوك واعتقل قيادات بارزة ووزراء.



وذكرت اللجنة أن الضحيتين قتلا برصاص الجيش خلال قمع العسكريين "مواكب بحري السودان"، موضحة أن أحدهما أصيب برصاص حي في الرأس والثاني في العنق.