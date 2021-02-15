الباحة.. أكثر من 90% نسبة الإنجاز في مشروع طريق عقبة الحسام

لأهمية الطريق لربطه بين السراة وتهامة بمسافة لا تتجاوز 10 كم

يواصل فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة أعماله لإنجاز مشروع طريق عقبة الحسام بمنطقة الباحة, وذلك لأهمية الطريق لربطه بين السراة وتهامة بمسافة لا تتجاوز 10 كم.

وأشار مدير الفرع المهندس مسفر المالكي أن عقبة الحسام بدأ العمل بها من قبل فرع وزارة النقل بالمنطقة بجهود ذاتية واستمرت أعمال الطريق وفتح مسار الطريق الترابي في وقت وجيز في مدة لا تتجاوز العشرة أشهر منذ بداية الأعمال به ونظرًا لأهمية هذا الطريق ولما له من أثر إيجابي في تسهيل خدمة أبناء المنطقة وقصر مسافة الربط بين قطاعي السراة وتهامة كونه يعدّ من ضمن أقصر الطرق الرابطة على مستوى منطقة الباحة خاصة وعلى مستوى المنطقة الجنوبية عامة بطول إجمالي لا يتجاوز 10 كم، حيث تم اعتماد تنفيذ مشروع تنفيذ طريق الحسام المرحلة الأولى مطلع شهر صفر لعام 1441هـ, وبطول 3.1 كم وفق الأسس الهندسية بما يتناسب مع تضاريس المنطقة ضمن مشاريع فرع وزارة النقل بالمنطقة بمبلغ تجاوز 25 مليون ريال وترسيته على إحدى الشركات الوطنية وبإشراف مباشر من قبل مهندسي فرع الوزارة بالمنطقة .

وأضاف أنه تم حالياً إنجاز المشروع بنسبة تجاوزت 90% من إجمالي الأعمال المطلوب تنفيذها من المرحلة الأولى وسيتم البدء بتنفيذ بقية الجزء المتبقي من الطريق ضمن المرحلة الثانية للمشروع في حال اعتمادها ضمن ميزانية الوزارة لعام 1442 - 1443هـ.