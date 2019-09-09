وزارة المالية تعقد الجلسة الأولى لمبادرة "ديوانية المعرفة" .. اليوم

تناقش أبرز القضايا المالية والاقتصادية المتخصّصة والمتجدّدة

تنطلق اليوم الإثنين، أولى جلسات مبادرة "ديوانية المعرفة" في الرياض، التي تنظمها وزارة المالية، حيث تناقش أبرز القضايا المالية والاقتصادية المتخصّصة والمتجدّدة، من خلال سلسلة حلقات وجلسات نقاشية مع مختلف القيادات والخبراء المتخصّصين في القطاع المالي والاقتصادي.

وأوضح وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان؛ أن مبادرة "ديوانية المعرفة" تهدف إلى الإثراء المعرفي المتخصص عبر سلسلة حلقات وجلسات نقاشية؛ لتعزيز التواصل والشراكة المعرفية، ومواكبة التوجّه العالمي الجديد، وكذلك تعزيز الثقافة المالية وربطها بالتقدم التقني، مبيناً أن المبادرة تستهدف قيادات المنظومة المالية وأيضاً المهتمين والمختصين من القطاع المالي والجهات الأخرى، كما تمثل أحد الأنشطة التواصلية الجديدة التي تسعى من خلالها وزارة المالية إلى أن تكون نافذة معرفية لاطلاع المهتمين والمختصّين بأحدث التقنيات والتطورات في القطاع المالي.

وأضاف الثنيان: ستركز الجلسة الأولى على مفهوم وتطبيقات تقنية سلسلة الكتل (Blockchain)، وذلك بمشاركة محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني؛ ووكيل محافظ مؤسسة النقد لتطوير القطاع المالي هشام الحقيل؛ والرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي الدكتور عصام الوقيت؛ والرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات الرقمية السعودية صالح المصيباح؛ ويدير الجلسة أحمد الصويان؛ وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، كما تتخلل الجلسة تجربة شركة جارتنر للأبحاث التقنية التي يقدمها فابيو تشيسيني؛ مدير الأبحاث في الشركة، كما سيتم استعراض عدد من التجارب الدولية والمحلية في التقنية المالية لعدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.