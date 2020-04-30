"الصحة": "كورونا" قوي وسريع الانتشار وقدرته على الإصابة عالية

أكدت أن مدة الحجر ثابتة وتخضع للتقديرات قبل إكمال الحجر المنزلي

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن فيروس كورونا مصنف عالميًا بأنه "قوي وسريع الانتشار"، مشيرًا إلى وضوح ذلك من خلال استمرار قدرته على الإصابة وإدخال المصابين في حالات حرجة.

وقال: هنا في السعودية؛ نتخذ بخطوات مستمرة للحد من انتشار الفيروس ونكافحه بقوة ومستمرين في مواجهته.

وحول تقليص مدة الحجر الصحي وخروج أشخاص قبل إكمالهم مدة أسبوعين، أفاد الدكتور "العبدالعالي" بأن البروتوكولات وطرق التعامل مع المرضى والمتواجدين في الحجر وآليات العزل وتلقي العلاج تخضع لقرارات مجموعة لجان للرصد والمتابعة بعد تقييم الحالة .

وأضاف: تقدير مدة الحجر لكافة المتواجدين او القادمين من خارج السعودية مسألة محددة بالنسبة للجميع وقد أجريت للجميع اختبارات مخبرية ويكملون بقية مدة الحجر والعزل في منازلهم وتتم متابعتهم والتأكد من التزامهم بتطبيق العزل المنزلي