9 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد: أتربة مثارة وضباب وتدنٍ بمدى الرؤية الأفقية

شبه انعدام للرؤية بالجوف والشمالية.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين متقدمين لمنطقتي الجوف والحدود الشمالية، وعدة تنبيهات أخرى لمناطق حائل وتبوك والرياض والشرقية والباحة ومكة المكرمة وعسير، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الجوف تشهد أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الحالة الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة الحدود الشمالية، ذكرت "الأرصاد" أن المنطقة تشهد أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الحالة الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة تبوك أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

ونبهت "الأرصاد" منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدلم والرين والسليل والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

كما تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وقرية العلا، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

ونبهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتبدأ الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتبدأ الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة، وتبدأ الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.