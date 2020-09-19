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ارتفع إجمالي الإصابات إلى 6.706.374 والوفيات 198.099 شخصًا

الولايات المتحدة تسجِّل 49.575 إصابة جديدة و983 وفاة بكورونا

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 49.575 إصابة مؤكدة، و983حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6.706.374 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 198.099 حالة وفاة.