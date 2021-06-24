"أجواء لاهبة مرهقة".. حرارة الـ50 تضرب هذه المناطق وهنا موعدها

تحذيرات بينها عدم التعرض الطويل للشمس أو ترك الأطفال داخل المركبة

حذرت مراكز الأرصاد والتنبؤات الجوية من ارتفاعات إضافية على درجات الحرارة يتركز تأثيرها على المنطقة الشرقية وحفر الباطن ابتداءً من مطلع الأسبوع القادم، بحيث تسود أجواء لاهبة شديدة الحرارة ومرهقة بشكل كبير، تشمل عموم الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية وحفر الباطن.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع "طقس العرب"، يُتوقع أن تهُب على منطقة حفر الباطن رياح غربية جافة شديدة الحرارة قادمة من مناطق صحراوية، ترفع درجات الحرارة لمستويات تلامس حاجز الـ 50 درجة مئوية، وبالتالي تسود أجواء حارة ومرهقة.

وتتأثر الإحساء بهبوب رياح شمالية إلى شمالية شرقية، ذات درجات حرارة مرتفعة يُتوقع أن تُقارب الـ 50 مئوية يومي السبت والأحد، كذلك الحال في عُموم الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية.

وبناءً على الحرارة المتوقعة، يجب التنويه إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية للوقاية من ضربات الشمس ومخاطر الإجهاد الحراري، من خلال عدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خاصة في أوقات الظهيرة والعصر، وشرب كميات كافية من المياه لترطيب الجسم وتعويض نقص السوائل الناتج عن التعرق، وعدم ترك الأطفال داخل المركبة؛ نظراً للتخزين الحراري الكبير والهائل داخل المركبات.