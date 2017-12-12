بعد اعتدال الكتلة الباردة.. "المسند": انخفاض جديد آخر الأسبوع

توقع رياح نشطة وباردة في المنطقة الشرقية ومعظم دول الخليج

توقع الأستاذ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند أن تنخفض درجة الحرارة مجدداً نهاية الأسبوع، وذلك بعد اعتدال الكتلة الباردة والتي أثرت على الأجواء.

وأضاف في تغريدة له عبر "تويتر" اليوم: متوقع اليوم رياح شمالية نشطة وباردة قد تثير بعض الغبار في الشرقية ومعظم دول الخليج والله أعلم.



وتابع: يؤثر البحر الأحمر على مناخ المنطقة المحيطة به في عدة صور منها: أنه يمد المنطقة المتاخمة له بالدفء خلال فصل الشتاء، والخريطة المرفقة تكشف ذلك عبر تمثيل درجة الحرارة الكبرى على الخريطة لهذا اليوم.. والله أعلم.