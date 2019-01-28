"الاتصالات" تجدّد دعوتها للإبلاغ عن رسائل الاحتيال

من خلال الاتصال عبر الرقم 330330

جدّدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، دعوتها إلى جميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، بعدم الاستجابة للرسائل المجهولة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS، التي تدعي أنها من أحد البنوك المحلية أو تبلغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية.

ودعت "الهيئة"، إلى الإبلاغ عن تلك الرسائل عبر الخدمة المجانية لـ "الإبلاغ عن رسائل الاحتيال"، وذلك بإعادة إرسال الرسالة النصية الواردة للمستخدم إلى الرقم 330330.