شاهد .. 5 ملايين ريال تسوي مستحقات ودعاوى 134 عاملاً بالخُبر

من 5 جنسيات وأغلبهم هنود والمباشرة لـ "ودية مكتب العمل بالمحافظة"

مع عودة العمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وفي الأيام الأولى للأسبوع الأول، باشرت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة الخُبر، إنهاء دعاوى تتعلق بعدد ١٣٤ عاملاً من الجنسية الآسيوية، وتمكنت إدارة التسوية من استرداد حقوقهم المالية التي بلغت أكثر من ٥,٧ مليون ريال.

واستطاع المحققّون إنهاء الدعاوى المقدمة من العمالة بالصلح والتراضي من كلا الطرفين؛ حيث تنوّعت جنسيات العمالة بين الهندية، التي كانت الفئة الأكثر بين العمالة، وكذلك الجنسيات: النيبالية، الباكستانية، السريلانكية والبنجلاديشية.

وكان النصيب الأكبر من مبالغ التسوية للعمالة الهندية، بإجمالي مبالغ وصل إلى أكثر من ٤,٥ مليون ريال، وتوزع باقي المبلغ بين الجنسيات الأخرى.

يُذكر أن جميع العمالة تعمل لدى منشأة واحدة تعثرت وامتنعت عن صرف مستحقات العاملين بها لأسباب عدة؛ حيث أكّد مدير مكتب العمل بمحافظة الخُبر منصور آل بن علي؛ حرص إدارة التسوية الودية وإدارة المكتب، على إنهاء جميع قضايا العمالية في أسرع وقت ممكن، وذلك حسب توجيهات ومتابعة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل؛ وكذلك وفق توجيهات مقام الوزارة.