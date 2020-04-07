بعد 3 أشهر من ظهور "كورونا" .."الوباء الشيطان" يغرق العالم في الكوارث

مواجهة الفيروس ذكّرت البشر بأحلك لحظات التاريخ

انقضت ثلاثة أشهر منذ ورود أولى الشكوك حول ظهور فيروس جديد من سلالة فيروسات كورونا في الصين، ثلاثة أشهر كانت كافية لإغراق العالم بأسره في وضع كارثي أشبه بسيناريو فيلم رعب، فأحلّت الذعر في كل مكان وحصدت أكثر من سبعين ألف وفاة، فيما بات أربعة مليارات شخص قيد الحجر المنزلي.

ومع ظهور فيروس كورونا المستجدّ، يخوض العالم حربًا من نوع جديد تقوم بها الطواقم الطبية على خطوط الجبهة، حرب جعلت العالم يستذكر أحلك لحظات تاريخه، من الملكة إليزابيث الثانية التي استشهدت في خطاب نادر إلى البريطانيين بالقصف النازي على المملكة المتحدة إبان الحرب العالمية الثانية، إلى السلطات الأميركية التي حذرت من "بيرل هاربور" أو 11 سبتمبر (أيلول) جديد.

وانتشر الفيروس الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بـ"عدو البشرية" بسرعة إلى أن بلغ عدد المصابين حوالى 1,3 مليون شخص، وهو رقم لا يعكس بالتأكيد عدد الإصابات الفعلية لعدم إجراء فحوص منهجية لكشف الإصابات، وفقاً لـ"فرانس 24".

الركود الكبير

وألقى "كوفيد-19" بتبعات هائلة لا سيما على الاقتصاد، حملت الحكومات على إقرار خطط بآلاف مليارات الدولارات لمساعدة شعوبها على مواجهة الركود الكبير المنتظر.

وظهر الالتهاب الرئوي الغامض في أواخر 2019 في ووهان بوسط الصين، ويعتقد أنه بدأ لدى الخفاشات، ويرجح باحثون صينيون أن يكون انتقل إلى الإنسان من خلال البنغول، وهو حيوان حرشفي آكل للنمل من الثدييات.

وأعلنت السلطات الصينية عن إصابة 59 شخصًا بالمرض خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينهم العديد من العاملين في سوق بالجملة تباع فيه حيوانات حية بهدف استهلاكها.

وفي 8 يناير (كانون الثاني) 2020، اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن هذه الحالات قد تكون ناجمة عن فيروس جديد من سلالة فيروسات كورونا، وفي 11 من الشهر ذاته، أعلنت الصين رسميًا عن أول وفاة.

ذكرى الأوبئة

وأعاد هذا المرض الجديد الذي يمكن أن تتأتّى عنه اضطرابات تنفّسية خطيرة، إلى الأذهان ذكرى وباء سارس أو متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد الذي نجم عن فيروس كورونا أيضًا وضرب بشدة الصين القارية وهونغ كونغ في 2002-2003 متسببًا بحوالى 800 وفاة في نحو ثلاثين بلدًا.

ومع تسجيل أولى الوفيات في الصين وبدء انتشار المرض خارجها، تم التعريف عن المرض الجديد على أنه يشبه الإنفلونزا ويشكل خطرًا بشكل أساسي على الأشخاص المسنين أو الذين يعانون من وضع صحي هشّ.

وقلل البعض من خطورته في بادئ الأمر، مثل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي تحدث عن إنفلونزا طفيفة، قبل أن يبدل موقفه ويعتبر المرض "أكبر تحد يواجهه جيلنا".

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ: "إن الوباء شيطان، ولن نسمح للشيطان بأن يبقى مختبئًا".

الوسائل الجذرية

وسعيًا منها لوقف انتشار الوباء، عمدت السلطات الصينية إلى وسائل جذرية، ففرضت حجرًا لم يكن الغرب يتصور أن يعمد إليه يومًا، استهدف مدينة ووهان في بادئ الأمر، ثم اتسع في 25 يناير ليشمل كامل محافظة هوباي، عازلاً سكانها الـ56 مليونًا تمامًا عن العالم.

وباتت شوارع المحافظة مقفرة وأقيمت حواجز على الطرق لمنع الناس من الخروج من منازلهم، وتم تشييد مستشفيات ضخمة فيها خلال أيام قليلة، وفي نهاية يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية وضعًا دوليًا طارئًا دون أن تدعو إلى الحد من السفر.

وخفضت شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى الصين القارية، كما علقت شركات أجنبية كثيرة عملها في البلد، وكانت تلك بداية انهيار قطاع السياحة العالمية الذي يوظف أكثر من 300 مليون شخص ويمثل 10 في المئة من إجمالي الناتج القومي العالمي.

العطلة الكابوس

وتحولت عطلة العديد من السياح في العالم إلى كابوس حقيقي، لا سيما بالنسبة لآلاف الركاب الذين علقوا على متن سفن رحلات ظهر الفيروس بين ركابها، ومنها خصوصًا سفينة قبالة سواحل طوكيو سجلت أكثر من 700 إصابة.

بعد أن وصفت منظمة الصحة العالمية "كوفيد-19" بأنه جائحة، مطلقة تعبئة عالمية لمكافحته، بدأت الولايات المتحدة تغلق حدودها أمام المسافرين الأجانب القادمين من أوروبا، وشهدت الأسواق العالمية انهيارات تاريخية، وأعلنت الحكومات والمصارف المركزية تدابير ضخمة لدعم الاقتصاد.

وعمت العالم مشاهد مستهلكين مذعورين يهرعون إلى محال السوبرماركت ويتسابقون على البضائع، ووصل الأمر أحيانًا إلى حد الاشتباك بالأيدي حول علبة معكرونة أو رزمة من ورق المراحيض.

ومع إعلان منظمة الصحة العالمية أوروبا البؤرة الجديدة للوباء، فرضت إسبانيا وفرنسا وأخيرًا المملكة المتحدة بدورها الحجر المنزلي خلال مارس، وتداخلت صور مستشفيات استُنفدت طاقاتها يتكدّس المرضى في أروقتها، مع مشاهد سريالية لمدن كبرى في العالم باتت مقفرة وصامتة.

وبحلول شهر أبريل (نيسان)، كان أربعة مليارات نسمة يمثلون أكثر من نصف البشرية مدعوين أو ملزمين بالبقاء في منازلهم.